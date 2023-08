Sedam toplih avgustovskih dana, ponegde kiša i pljuskovi

Narednih sedam dana biće sunčano i veoma toplo. Ciklon sa srednjeg Jadrana premešta se ka južnom i uticaće na vreme u Vojvodini i na zapadu Srbije gde će biti kiše i pljuskova. Na istoku čitavog dana sunčano.

Danas neće biti promene u temperaturnom polju. Jutarnja od 16 do 21 stepen, najviša dnevna od 28 do 33 stepena. U Beogradu slaba kiša moguća je ujutru u delovima grada. Tokom dana sunčani periodi i najviša dnevna temperatura 31 stepen. U nedelju pretežno sunčano i toplo, a u planinskim predelima je, uz lokalni razvoj oblačnosti, moguć kratkotrajni pljusak. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni. Najniža temperatura od 16 do 21, a najviša od 31 do 34 stepena.