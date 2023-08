Rama: Velika Evropa jedina budućnost Albanije, Crne Gore i Severne Makedonije

Premijer Albanije Edi Rama ocenio je danas da su pretnje po stabilnost i teritorijalni integritet Severne Makedonije i Crne Gore opasne i neprihvatljive, i istakao da je „velika Evropa“ jedina budućnost za tri zemlje.

On je na društvenoj mreži „X“ ( nekadašnji Tviter) napisao da su Albanija, Crna Gora i Severna Makedonija saveznice NATO-a potpuno posvećene bezbednosti i teritorijalnom integritetu jedne druge. Threats against the stability and integrity of North Macedonia and Montenegro are dangerous and unacceptable. Let’s not forget that Albania, North Macedonia and Montenegro are NATO allies fully dedicated to the security and territorial integrity of one another. We have