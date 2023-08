Hil žestoko udario na Srbiju! Morate uvesti sankcije Rusiji

SAD bi volele da uvođenje sankcija Rusiji bude deo puta Srbije ka "evroatlantskom sistemu", poručio je američki ambasador

Mnoge male zemlje su uvele sankcije iako im to nanosi štetu, ali su to ipak uradile, jer je to u višem interesu i u interesu veće grupe kakva je EU, izjavio je američki ambasador u Srbiji Kristofer Hil. "Voleli bismo da Srbija uradi isto i da to bude deo njenog puta ka evroatlantskom sistemu", dodao je on u odgovoru na pitanje "Glasa Amerike" da prokomentariše saznanja RT Balkan o tome kako se predsednik Srbije Aleksandar Vučić oštro usprotivio da u završnu