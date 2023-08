Horor u Rumuniji: Najmanje 1 osoba poginula u eksploziji, mnogo povređenih, šalju ih u Italiju i Belgiju, a strahuje se od ovog

Nekoliko eksplozija dogodilo se večeras u gradu Krevedija u Rumuniji, na pumpi.

Najmanje jedna osoba je poginula, a na desetine je povređeno, dok su neki sa opekotinama na više od 80 odsto površine tela. Intervencija je i dalje u toku, a na licu mesta je više desetina vozila hitne pomoći i hitne pomoći. Premijer Marsel Čolaku najavio je, na kraju sastanka u sedištu Ministarstva unutrašnjih poslova, da će četiri pacijenta večeras biti prebačena u Belgiju i Italiju. 💥🔥🇷🇴 - HUGE explosion in #Bucharest, there are dead wounded at the scene. The