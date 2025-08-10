SB UN saziva hitan sastanak zbog izraelskog plana za okupaciju grada Gaze

Insajder pre 29 minuta
SB UN saziva hitan sastanak zbog izraelskog plana za okupaciju grada Gaze

Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održaće danas hitnu sednicu povodom plana Izraela da zauzme i trajno okupira grad Gaza, saopšteno je iz sedišta UN u Njujorku.

Sastanak, koji je zatražilo pet država — Danska, Francuska, Grčka, Velika Britanija i Slovenija — biće održan u 10 časova po lokalnom vremenu, odnosno u 15 sati po srednjeevropskom vremenu. Prema izvorima iz Saveta bezbednosti, sve države članice, osim Sjedinjenih Američkih Država, podržale su zahtev za održavanje sednice. Očekuje se da izvestioci UN iznesu analizu mogućih posledica zauzimanja grada Gaze, uključujući humanitarne, bezbednosne i političke rizike,
RTV pre 34 minuta
Serbian News Media pre 34 minuta
Alo pre 34 minuta
Danas pre 1 sat
N1 Info pre 2 sata
Radio 021 pre 1 sat
RTS pre 2 sata
BBC News pre 14 minuta
Euronews pre 14 minuta
Sputnik pre 4 minuta
NIN pre 4 minuta
Novi magazin pre 4 minuta