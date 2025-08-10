Hitna sednica Saveta bezbednosti! Plan okupacije uzburkao duhove u Ujedinjenim nacijama, eskalacija je opasna

Prema izvorima iz Saveta bezbednosti, sve države članice, osim Sjedinjenih Američkih Država, podržale su zahtev za održavanje sednice

Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održaće danas hitnu sednicu povodom plana Izraela da zauzme i trajno okupira grad Gaza, saopšteno je iz sedišta UN u Njujorku. Sastanak, koji je zatražilo pet država - Danska, Francuska, Grčka, Velika Britanija i Slovenija, biće održan u 10 časova po lokalnom vremenu, odnosno u 15 sati po srednjeevropskom vremenu. Prema izvorima iz Saveta bezbednosti, sve države članice, osim Sjedinjenih Američkih Država, podržale su zahtev za