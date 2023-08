Lajčak se sastao s Kurtijem, sledi sastanak sa Vučićem: Tema nastavak dijaloga na najvišem nivou

Specilajni izaslanik EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak sastao se danas sa premijerm Kosova Aljbinom Kurtijem na samitu u Bledu.

Lajčak je to objavio na njegovom profilu na društvenoj mreži Iks. On je napisao: „Imao sam je važan sastanak sa premijerom Aljbinom Kurtijem danas na Bledu. Naša primarna tema razgovora bile su pripreme sledećeg sastanka na visokom nivou Dijaloga u septembru sa fokusom na normalizaciju odnosa i sprovođenje evropske izjave od 3. juna“, napisoa je on. Prehodno je Lajčak objavio na svom Fejsbuk profilu sliku sa specijalnim izaslnikom SAD za Zapadni Balkan Gabrijelom