Pokrenuti postupci protiv Dritana Abazovića i osam zvaničnika: Tuži ih crnogorska Agencija za sprečavanje korupcije

Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) pokrenula je postupke protiv crnogorskog premijera Dritana Abazovića i javnih funkcionera Filipa Adžića, Ane Novaković Đurović, Ervina Ibrahimovića, Admira Adrovića, Vladimira Jokovića, Dragoslava Šćekića, Nika Đeljošaja i Vladimira Martinovića zbog sumnje da su prekršili odredbe Zakona o sprečavanju korupcije koje se odnose na ograničenja u vršenju javnih funkcija.

Pre dva dana prošao je zakonski rok od 30 dana u kojem su poslanici novog saziva Skupštine bili u obavezi da podnesu ostavku na jednu od dve funkcije koju obavljaju - javnu delatnost ili poslaničku poziciju, prenosi RTCG. Dritan Abazović je u utorak saopštio da je pisao direktorki ASK Jeleni Perović i informisao je da neće podneti ostavku na poslaničku funkciju sve do izbora nove vlade. ASK protiv poslanika koji obavljaju još jednu nespojivu javnu funkciju, u