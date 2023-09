Danas kiša na jugu i jugozapadu, za vikend sunčano, pa od nedelje veče ponovo promenljivo

U Srbiji će danas nakon kratkotrajne jutarnje magle u pojedinim predelima, na severu i istoku biti pretežno sunčano. U ostalim krajevima se očekuje promenljivo oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima, a kratkotrajna kiša se očekuje samo u jugozapadnim i južnim krajevima. Duvaće slab, promenljiv vetar.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), najniža temperatura biće od 12 do 18, najviša od 26 do 30 stepeni. U Beogradu ujutro kratkotrajna magla, a tokom dana pretežno sunčano. Najniža temperatura od 14 do 16, najviša oko 27 stepeni. U prestonici je u 6:00 časova bilo izmereno svega 17 stepeni. Za vikend se, prema vremenskoj prognozi, očekuje pretežno sunčano vreme. U nedelju posle podne i uveče na severu, a tokom noći ka ponedeljku i u