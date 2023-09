Devetoro ljudi povrđeno u teškom udesu na autoputu Priština-Peć

Povređeni su prevezeni u bolnicu u Peći

Devet osoba je povređeno u teškom udesu do kojeg je došlo danas popodne na autoputu Priština - Peć. - Oko 17.40 časova na autoputu Peć -Priština, došlo je do nesreće u kojoj su učestvovala tri automobila i kombi, a povređeno je devet osoba - rekao je portparol regionalne policije za Peć Fadilj Gaši, prenose Reporteri, piše Kosovo Online. Povređeni su prevezeni u bolnicu u Peći. Policija je obavila uviđaj, kako bi utvrdila okolnosti pod kojima je došlo do