Još jedan natprosečno topao dan u septembru, živa će dostići 33. podeok

Zadržava se veoma toplo vreme za ovo doba godine. U najtoplijem delu dana i do 33 stepena. Toliko će biti i u Beogradu, uz sunce čitavog dana. Slično će biti i u sredu, a zatim se očekuje postepeni pad temperature i kratkotrajna kiša mestimično.

Pred nama je još jedan sunčan i topao dan. Vetar će biti slab i umeren, istočni i jugoistočni. Ujutru će biti od 9 do 19, a najviša dnevna od 30 do 33 stepena. U Beogradu temeratura će se kretati od 19 do 32 stepena Celzijusova. Promena vremena očekuje se u noći između srede i četvrtka.