Danas smena i sunca, a kiša i pljuskovi očekuju se u ovim predelima Srbije: Maksimalna temperatura do 28°C

Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar

U Srbiji u subotu promenljivo oblačno, u južnim, centralnim i istočnim predelima povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, dok se u ostalim predelima pljuskovi očekuju uglavnom posle podne. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od 13 do 17°C, maksimalna dnevna od 24 do 28°C. U Beogradu u subotu promenljivo oblačno. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura 16°C, maksimalna dnevna 26°C. (Telegraf.rs)