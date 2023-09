U Srbiji popodne jaki pljuskovi s grmljavinom i gradom – upozorili meteorolozi

U Srbiji će danas najpre biti promenljivo oblačno i nestabilno vreme, a popodne se na zapadu i jugozapadu lokalno očekuju jaki pljuskovi sa 10 do 30 milimetara kiše u kratkom periodu, s grmljavinom i kratkotrajnom pojavom grada, upozorio je Republički hidrometeorološki zavod.

Jugoistočni vetar će u većem delu Srbije biti slab, promenljiv, samo do podneva u košavskom području umeren do jak, a na jugu Banata povremeno i olujni, a oslabiće popodne. Najniža temperatura će biti od 12 stepeni na jugoistoku Srbije, do 21 stepena na jugu Banata, a najviša od 26 do 31 stepen Celzijusa. U Beogradu će danas biti promenljivo oblačno i nestabilno vreme, povremeno s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Jugoistočni vetar će ujutro i pre podne