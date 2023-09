Otkriveno zašto Elvis Prisli nije dobio dozvolu da snimi obradu pesme "i Will Always Love You"

Sve je objasnila Doli Parton, koja u originalu izvodi ovu numeru

Doli Parton je objasnila zašto nikada nije dozvolila Elvisu Prisliju da obradi njen hit "I Will Always Love You". Prisliju se očigledno svidela pesma i izrazio je interesovanje za snimanje obrade, ali Parton je u novom intervjuu za BBC Radio 2 otkrila zašto nije dala dozvolu. Doli je objasnio da njena odluka nije bila zbog Elvisa, već zbog sukoba sa njegovim menadžerom, pukovnikom Tomom Parkerom. "Ne bih dozvolila pukovniku Tomu Parkeru (da ima prava na pesmu).