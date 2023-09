"Jedan od najtežih momenata za Srbiju od pogroma 2004": Dačić o incidentima na KiM: "Govorili smo da će Kurti biti taj koji će zapaliti bure baruta"

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić je povodom sukoba na KiM rekao danas da je rukovodstvo Srbije govorilo da će premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti biti taj koji će zapaliti bure baruta.

- Mi sada dolazimo do toga da se, oni koji se protive Kurtijevom teroru i koji ne prihvataju nezavisno Kosovo, nazivaju teroristima. Kada je Srbija proglasila terorističke grupacije, do 1999. godine, između 300 i 400 policajaca je ubijeno na KiM. Je l' iko ikada izrazio saučešće od međunarodne zajednice - izjavio je Dačić prilikom gostovanja na RTS-u. On je naveo da Srbi nemaju pravo ni da mirno izražavaju svoje nezadovoljstvo, dok je albansko stanovništvo