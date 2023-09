Vučić: Vojska neće ući na KiM, povući ćemo snage iz tog područja

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas da nema nameru da naredi vojsci da pređe administrativne prelaze sa Kosovom i Metohijom, dodavši da će povući srpske snage iz tog područja jer bi, kako je naveo, eskalacija sukoba bila kontraproduktivna kada je reč o želji Srbije da postane članica Evropske unije.

– Zašto bi ovo bilo od koristi za Beograd? Koja bi bila ideja? Da uništimo svoju poziciju koju smo gradili godinu dana? Uništiti to za jedan dan? Srbija ne želi rat – naveo je Vučić u izjavi za Fajnenšel tajms. On je dodao da su upozorenja Vašingtona nesrazmerna jer se broj pripadnika srpskih snaga na terenu smanjuje. – Prošle godine smo imali 14.000 ljudi u blizini administrativne linije, danas imamo 7.500 i to ćemo smanjiti na 4.000 – naveo je Vučić. Poručio je