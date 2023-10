Bivši ruski predsednik obećao još osvajanja u Ukrajini

Bivši ruski predsednik Dmitrij Medvedev je danas obećao da će Rusija zauzeti još teritorija u Ukrajini.

On je to rekao godinu dana posle aneksije četiri ukrajinska regiona, koju je sadašnji predsednik Vladimir Putin predstavio kao dostignuće projekta „Nova Rusija“ za stvaranje ruske teritorije na jugu i istoku Ukrajine. „Specijalna vojna operacija (u Ukrajini) će se nastaviti do potpunog uništenja nacističkog režima u Kijevu i oslobađanja prvobitno ruskih teritorija iz ruku neprijatelja“, napisao je Medvedev na Telegramu. „Pobeda će biti naša. I još novih regiona