U Srbiji danas jutro hladno, tokom dana sunčano uz umerenu oblačnost

U Srbiji će danas, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) ujutro biti hladno, ponegde po kotlinama i dolinama reka zapadne i južne Srbije kratkotrajna magla, tokom dana pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost.

Vetar slab i umeren severni, na istoku i u brdsko-planinskim predelima povremeno i jak. Jutarnja temperatura od 6 do 16, dnevna od 22 do 26 stepeni Celzijusa. U Beogradu danas nakon hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano, posle podne uz malu ili umerenu oblačnost. Vetar slab i umeren, severni. Jutarnja temperatura od 10 do 13, dnevna oko 23 stepena Celzijusa. U Srbiji će narednih sedam dana jutra biti sveža, danju pretežno sunčano i toplo za ovaj period godine,