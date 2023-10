Osmani: Prvo sankcije, pa razgovor sa Vučićem

Predsednica privremenih prištinskih institucija Vjosa Osmani izjavila je danas da će tokom samita Evropske političke zajednice u Granadi zaražiti od evropskih partnera i saveznika da uvedu sankcije Srbije zbog događaja u Banjskoj i poručila da nema razloga da razgovara sa srpskim predsednikom Aleksandrom Vučićem dok se ne usvoje sankcije.

– Verujem da su sankcije Srbiji prvi korak koji treba da se preduzme – rekla je Osmani po dolasku na samit u Granadi. Ona je iznela niz optužbi na račun Beograd, uključujući to da će, ako mu se ne uvedu sankcije, “zloupotrebiti dijalog o normalizaciji odnosa”. – Sankcije Srbiji i bezbednosne garancije Kosovu, a kad to budemo imali, nadam se da će Srbija naučiti lekciju da upotreba sile nije rešenje, već su to dijalog i mir – rekla je Osmani. Ona je dodala da, dok