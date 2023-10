Hil: Želeo bih da Srbija shvati i prizna da je Kosovo nezavisna država, ali je kompleksnije od toga

Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Kristofer Hil je izjavio da bi "želeo da Srbija shvati i prizna da je Kosovo nezavisna država", ali je problem kompleksniji od toga.

Hil je drugog dana Beogradske bezbednosne konferencije (BSC) izjavio da je izuzetno bitno razumeti šta se desilo 24. septembra tokom oružnog napada Srba u Banjskoj, na Kosovu. "Kao prvu stvar ka rešenju problema moramo da one koji su odgovorni za ono što se desilo, zaista držimo odgovornim, da se to više ne bi ponovilo", izjavio je ambasador učestvujući u panelu "Zapadni Balkan u globalnom (ne)redu". On je naveo da bi drugi korak bila smirivanje stanja na severu