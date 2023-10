Vesić o otvaranju deonice auto-puta Ruma-Šabac: Ovo znači više novih radnih mesta i bolji standard

Vesić je najavio i potpisivanje ugovora za još dve velike saobraćajnice koje će se protezati kroz sever naše države

Ukupna dužina auto-puta od Rume do Šapca sa mostom preko Save, koja je danas puštena u saobraćaj, iznosi 24,6 kilometara, i to za stanovnike ovog kraja znači više novih radnih mesta, bolji životni standard i uslove života, poručio je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić. On je za Tanjug danas govorio o novootvorenoj deonici auto-puta, projektima koji se nadovezuju na ovu značajnu saobraćajnicu i drugim investicijama u saobraćaju, ali i