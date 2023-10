"Pronađite rešenje pre tačke ključanja": Iran upozorio na preventivnu akciju protiv Izraela u narednim časovima

Iranski ministar spoljnih poslova Hosein Amir-Abdolahjan rekao je da lideri otpora neće dozvoliti cionističkom režimu da preduzme bilo koju akciju koju želi u regionu, dodajući da su preventivne mere fronta otpora verovatne u narednim satima.

Amir-Abdolahian je to dao komentar večeras tokom televizijskog intervjua. On je takođe upozorio da međunarodna zajednica treba da pronađe političko rešenje za krizu u pojasu Gaze pre nego što ona dostigne „tačku ključanja“. Sve o današnjim dešavanjima u ratu u Izraelu, pročitajte u našem odvojenom tekstu. Podsetimo, večeras je došlo do masakra u Briselu uoči utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo — muškarac je ubio dvojicu navijača i tokom napada uzvikivao