Tadić: Ova ekipa ima zajedništvo

Kapiten fudbalske reprezentacije Srbije Dušan Tadić zahvalio se vešeras posle pobede nad Crnom gorom svim navijačima koji su podržali ekipu i „prepoznali težak momenat“. „Hvala na podršci svim navijačima koji su prepoznali težak momenat.

Ova ekipa ima zajedništvo i to je presudilo“, izjavio je Tadić. Srbija je večeras u Beogradu pobedila Crnu Goru sa 3:1, u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo, a strelac trećeg gola za Srbiju bio je Dušan Tadić. „Imali smo sve pod kontrolom do „glupo“ primljenog gola. Dobro nam je došao predah u tom trenutku. Dogovorili smo se da igramo mirno, znali smo da smo fizički jači i da će momenat doći i došao je“, dodao je on. Srbija je druga u grupi sa 13 bodova, pet