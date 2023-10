​​​​​​​Malo svežije, popodne nigde bez kišobrana Srčani bolesnici oprez

​​​​​​​NOVI SAD: U nedelju malo svežije, ali i dalje iznad proseka. Tokom dana promenljiva oblačnost sa sunčanim intervalima. Popodne i krajem dana je moguća kratkotrajna kiša. Vetar slab, ujutru južni, a popodne zapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 15°C, a maksimalna oko 22°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h oko 16°C.

VOJVODINA: U nedelju slabiji vetar, ujutru južni, a popodne iz pravca zapada i malo svežije uz promenljivu oblačnost sa sunčanim intervalima. Moguća je kratkotrajna kiša popodne i krajem dana. Pritisak oko normale i u blagom porastu. Minimalna temperatura od 14°C do 18°C, a maksimalna od 21°C na severu Vojvodine do 26°C na jugu. Uveče je moguća ređa pojava kraće kiše. Temperatura u 22h od 14°C do 16°C. SRBIJA: U nedelju slabiji vetar, ujutru južni, a popodne iz