INOVACIJE SU BITNE, ALI SADRŽAJ JE I DALJE „CAR“

Nova ekonomija pre 9 minuta

SVE VIŠE PUBLIKE PREBACIVAĆE SE NA MEDIJE KOJI POKRIVAJU ODREĐENU NIŠU, NA MANJE STANICE, ODNOSNO TRAŽIĆE SADRŽAJ KOJI NJIH INTERESUJE.

PARADOKSALNO, IAKO SU GRAĐANI OKRUŽENI NIKAD VEĆIM BROJEM INFORMACIJA – SVE SU SLABIJE INFORMISANI, PA SE ULOGA MEDIJA OD IZVEŠTAVANJA POSTEPENO OKREĆE KA OBJAŠNJENJU POJAVA. MEDIJI KOJI ŽELE DA NOVINARSKI KVALITETNIM SADRŽAJEM DOĐU DO PUBLIKE, MORAJU DA ULAŽU U DIGITALNE KANALE, IAKO IM ONI NUŽNO NE DONOSE VEĆU ČITANOST ILI GLEDANOST, NEKE SU OD PORUKA MEDIJSKE KONFERENCIJE KOJU JE ORGANIZOVALA NOVA EKONOMIJA UZ PODRŠKU OEBS-A, USAID,-A GMF-A, MINISTARSTVA
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