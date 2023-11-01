INOVACIJE SU BITNE, ALI SADRŽAJ JE I DALJE „CAR“
Nova ekonomija pre 9 minuta
SVE VIŠE PUBLIKE PREBACIVAĆE SE NA MEDIJE KOJI POKRIVAJU ODREĐENU NIŠU, NA MANJE STANICE, ODNOSNO TRAŽIĆE SADRŽAJ KOJI NJIH INTERESUJE.
PARADOKSALNO, IAKO SU GRAĐANI OKRUŽENI NIKAD VEĆIM BROJEM INFORMACIJA – SVE SU SLABIJE INFORMISANI, PA SE ULOGA MEDIJA OD IZVEŠTAVANJA POSTEPENO OKREĆE KA OBJAŠNJENJU POJAVA. MEDIJI KOJI ŽELE DA NOVINARSKI KVALITETNIM SADRŽAJEM DOĐU DO PUBLIKE, MORAJU DA ULAŽU U DIGITALNE KANALE, IAKO IM ONI NUŽNO NE DONOSE VEĆU ČITANOST ILI GLEDANOST, NEKE SU OD PORUKA MEDIJSKE KONFERENCIJE KOJU JE ORGANIZOVALA NOVA EKONOMIJA UZ PODRŠKU OEBS-A, USAID,-A GMF-A, MINISTARSTVA