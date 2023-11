Sutra u Srbiji oblačno i vetrovito, uveče ponegde pljuskovi

U Srbiji će sutra biti umereno do potpuno oblačno i vetrovito, mestimično s kišom, a od popodnevna se očekuju lokalni pljuskovi s grmljavinom najpre na severu, a potom će se premeštati ka jugu, saopštioo je Republički hidrometeorološki zavod.

Predveče na severu Vojvodine, a potom i u ostalim krajevima postepeno razvedravanje, a vetar u slabljenju. Duvaće umeren do jak južni i jugoistočni, a posle podne i jugozapadni vetar povremeno uz udare olujne jačine. Najniža temperatura od četiri do 11, a najviša od 17 do 22 stepena. I u Beogradu pretežno oblačno i vetrovito, povremeno s kišom, a od popodneva lokalni pljuskovi s grmljavinom. Umeren do jak južni i jugoistočni vetar popodne će kratkotrajno biti