Do kraja dana i u nedelju u ovim delovima Srbije pljuštaće kiša: Sutra ponovo prolećna temperatura

U nedelju će ujutro i pre podne biti suvo. Sredinom dana u Vojvodini, a posle podne i uveče i u ostalim predelima očekuje se jače naoblačenje sa kišom i pljuskvovima sa grmljavinom. Temperatura će se sutra kretati između 18 i 24 stepena

Do kraja dana i u nedelju u Vojvodini biće suvo, a u ostalim predelima pretežno oblačno vreme sa kišom i pljuskovima. Sutra nas očekuju i dalje izrazito visoke temperature za ovo doba godine. Veća količina padavina očekuje do kraja dana se u južnim i istočnim predelima i u tim predelima očekuje se ukupno od 20 do 40 litara kiše po kvadratnom metru. U ostalim predelima biće znatno manje padavina, dok se na području Beograda očekuje samo slaba kiša. U nedelju će