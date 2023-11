Fon Kramon: Ma koliko bilo gorko za Prištinu, ZSO mora biti formirana

Izvestilac Evropskog parlamenta za Kosovo Viola fon Kramon ocenila je da je Ohridski sporazum dobra osnova da Kosovo materijalizuje svoj proevropski stav i sprovede reforme u procesu članstva u Evropskoj uniji i Savetu Evrope, ističući da na tom putu, ma koliko bilo gorko, mora da ispuni obavezu i formira Zajednicu srpskih opština, prenosi Gazeta ekspres.

- Ma koliko gorko bilo, mora se ispuniti jedan uslov, a to je predlog za formiranje Zajednice u nekom obliku. Pošto je to toliko dugo trajalo, ta obaveza potpisana je dva puta, 2013. i 2015. godine, naravno da je ceo proces zastao - rekla je Fon Kramon. Prema njenim rečima ako obe strane pokažu određenu političku volju za postizanje kompromisa, može da se napravi ogroman korak napred u procesu normalizacije. - Veliki deo provokacija dolazi iz Srbije, u to naravno,