Sutra postepeno naoblačenje, kiša i pljuskovi prvo u zapadnoj Srbiji i Vojvodini

U Srbiji sutra ujutru ponegde po kotlinama i dolinama reka kratkotrajna magla, na jugu i jugoistoku tokom većeg dela dana sunčani intervali, a u ostalim krajevima postepeno naoblačenje.

Kiša i lokalni pljuskovi se očekuju najpre u zapadnoj Srbiji i Vojvodini, dok će se tokom noći padavinska zona proširiti na celu zemlju. Najniža temperatura od 3 do 12, a najviša od 17 do 22 stepena, saopštio je RHMZ. Vetar slab do umeren, južnih smerova, u planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije, kao i u oblasti pljuskova ponegde jak ili kratkotrajno olujni. U Beogradu postepeno naoblačenje, ali će se tokom većeg dela dana zadržati suvo. Uslova za