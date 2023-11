Novosađani, radujete se vikendu? U subotu kiša.

Sreda će u Novom Sadu hladnija, ali uz dosta sunčanih intervala.

Vetar slab i umeren severozapadni. Minimalna temperatura biće 6, dok će maksimalna biti 13 stepeni. U četvrtak sunčano i malo toplije. Duvaće slab do umeren južni i jugoistočni vetar koji će krajem dana i u toku noći biti u pojačanju. Minimalna temperatura biće 2, a maksimalna 16 stepeni. Petak i subota tmurni. U petak je moguća kiša, dok je u subotu sigurna kiša. U petak će se temperatura kretati od 4 do 16, a u subotu od 9 do 10 stepeni. Nedelja prohladna, uz