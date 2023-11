Pre podne u Srbiji sunčano, popodne oblačno i suvo, na visokim planinama moguć sneg

U Srbiji će danas pre podne biti sunčano, a posle podne umereno oblačno i suvo, dok je na visokim planinama moguć sneg, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Jutro će biti sveže, ponegde sa slabim prizemnim mrazem i kratkotrajnom maglom. Duvaće slab i umeren, južni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura biće od dva stepena do šest, a najviša dnevna od 10 do 14 stepeni. U Beogradu će jutro biti sveže, pre podne pretežno sunčano, a posle podne malo do umereno oblačno i suvo. Jutarnja temperatura biće od dva stepena do pet, a najviša dnevna od 12 do 14 stepeni. Na visokim planinama moguć je slab sneg.