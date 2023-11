Vučić: Ne mogu ništa da uradim za građane ako većinu osvoji neka druga lista

“Je l stvarno mislite da je moguće da ja budem predsednik, a da predsednik vlade bude neko od ovih koji su zemlju uništili.

Moguće je da oni budu predsednici vlade. Pobede li na izborima, ja ću im dati mandat. Ali ja više neću da budem predsednik, jer ja više ništa ne mogu da uradim za građane Srbije posle toga. I hoću da ljudi u Srbiji to znaju. Ja da glumim predsednika da bih imao tašnu, mašnu, sekretaricu i da bi meni bilo lepo, a da narodu bude loše – ja to neću sebi da radim. I ne želim da budem predsednik”, poručio je Vučić okupljenim naprednjacima u Smederevu. On je rekao da pre