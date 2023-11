Borelj: Ne nazire se pobeda Ukrajine nad Rusijom u bliskoj budućnosti

MALAGA - Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Žozep Borelj izjavio je da se ne očekuje da će Ukrajina u bliskoj budućnosti ostvariti brzu pobedu nad Rusijom.

On je na Kongresu Partije evropskih socijalista u Malagi istakao potrebu da se Evropska unija politički pripremi za potencijalno smanjenje američke pomoći Ukrajini, prenosi Ukrajinska pravda. Imamo mnogo problema koji će biti test za EU. Pre svega, trenutno se ne nazire perspektiva pobede Ukrajine nad Rusijom. A mi, Evropljani koji imamo neophodna sredstva za to, moramo biti spremni, politički gledano, da nastavimo da pomažemo Ukrajini, s obzirom na to da će