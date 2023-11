Vremenska prognoza za 14. novembar 2023.

Utorak će biti natopliji dan ove sedmice, u proseku 5 stepeni toplije nego danas. Veći deo dana pretežno vedro, osim na severu. Oblačnost iz Mađarske popodne će zahvatiti Vojvodinu donoseći kišu, a tek tokom naredne noći i krajnji jug zemlje. Sa zapada će stizati ovaj topliji vazduh. Jutarnja temperatura od 3 do 11 stepeni, najviša dnevna od 17 do 22. U Beogradu sunčano, a kišobrani će zatrebati tek kasnije uveče. Temperatura do 20 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 14.11.2023. Utorak: Pretežno sunčano uz malu i umerenu oblačnost, toplo i suvo. U Vojvodini pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom. Vetar slab i umeren južni i jugozapadni. Najviša temperatura od 17 do 22 stepena. Krajem dana i tokom noći u svim predelima dalje povećanje oblačnosti, uz intenziviranje padavina u Vojvodini, ali i širenje padavinske zone na zapadne, centralne i