Ova dva grada biće sutra najtoplija u Srbiji: Temperatura skoro pa letnja

Prosek maksimalne temperature za sredinu novembra je od 9 do 12°C

Pred nama je topao dan za novembar, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala. Maksimalna temperatura biće od 13 do 17°C, u Beogradu do 16°C. Još toplije biće u utorak. Usled južnog strujanja, sa Mediterana se očekuje dolazak još toplije vazdušne mase. Ujutro i pre podne biće umereno oblačno, u Vojvodini i potpuno oblačno. Posle podne očekuje se sunčano. Jutarnja temperatura biće od 0°C na jugu do 10°C na severu Srbije, maksimalna dnevna od 16°C na severu Srbije do