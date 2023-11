Objavljeno kada u Srbiju stiže sneg! Detaljna vremenska prognoza do kraja nedelje, spremite se za promenu

Pročitajte vremensku prognozu za 13. novembar 2023. godine i saznajte kada stiže sneg u Srbiju!

Pročitajte vremensku prognozu za 13. novembar 2023. godine i saznajte kada stiže sneg u Srbiju! U Srbiji ujutru promenljivo oblačno vreme uz ređu pojavu kratkotrajne slabe kiše. Kiša odlazi na jugoistok i istok i padavine brzo prestaju uz pretežno suvo vreme sa sunčanim intervalima tokom dana. Vetar slab severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 2°C do 7°C, a maksimalna od 13°C do 16°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 6°C do