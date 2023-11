Jutro sveže, ponegde sa slabim prizemnim mrazem. Tokom dana u većem delu zemlje malo do umereno oblačno, suvo i malo toplije, a samo na severu uz više oblačnosti tek ponegde sa slabom kišom. Vetar slab, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 7 , a najviša dnevna od 13 do 17 stepeni. U Kragujevcu većim delom dana suvo, tek u popslepodnevnim satima moguća kratkotrajna kiša. Maksimalna dnevna temperatura 16 stepeni.