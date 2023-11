Ovu scenu je tražio Metju Peri da se izbaci iz "Prijatelja"

Detalje je otkrila Lisa Keš, koja je glumila u seriji

Seriju " Prijatelji" je krasila ljubav Monike Geler i Čendlera Binga, a Metju Peri (koji je glumi Čendlera) je želeo da odnos ova dva junaka ostane kakav pamtimo. Čak je u jednom trenutku intervenisao da se jedna scena izbaci kako bio očuvao ljubavni odnos Monike i Čendlera. Glumica Lisa Keš, koja se pojavila u petoj sezoni "Prijatelja" kao stjuardesa koja sreće Rosa i Rejček u epizodi "The One in Vegas: Part 1.", je u intervjuu za TMZ navela da je trebalo da ima