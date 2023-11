Sutra u Srbiji hladno, vetrovito, sneg na planinama

U Srbiji će sutra biti oblačno i hladno uz umeren do jak severozapadni vetar koji će povremeno s olujnim udarima što će u brdsko-planinskim predelima usloviti stvaranje snežnih nanosa, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U nižim predelima padaće kiša, a u brdsko-planinskim sneg. Više padavine očekuje se ujutru i pre podne u Braničevskom okrugu, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji. Na planinama istočne i jugoistočne Srbije očekuje se od 10 do 20 cm snega. Krajem dana i tokom noći padavine će prestati, a vetar oslabiti. Dnevna temperatura bez većeg kolebanja od tri do sedam stepni, na planinama od minus šest do nula stepeni stepeni. Krajem dana i tokom noći padavine će prestati, a