Zbog predstojećih praznika: Granični prelaz Horgoš 2 radiće 24 sata dnevno do kraja januara

Zbog očekivanog većeg priliva putnika u vreme predstojećih praznika radno vreme graničnog prelaza Horgoš 2 će od 20. novembra 2023. godine biti produženo, saopštila je uprava carine. Do kraja januara sledeće godine ovaj granični prelaz će, umesto od 7.00 do 19.00, svakodnevno raditi non-stop, od 0 do 24 časa. Inače, granični prelaz Horgoš 1, cele godine radi bez prestanka. (Kurir.rs) Kurir