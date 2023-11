"Čitav smisao je kad ćemo da priznamo Kosovo" Vučić: Da nam Priština naređuje šta će naša vojska da ima, pa ne pada nam na pamet!

* Vučić: Rekao sam mu da su samo Srbi napadani a njih 13 odsto već je napustilo KiM. To što nam stalno pomeraju lestvicu, pa to nam stalno rade, čitav smisao je kad ćemo da priznamo tzv. nezavisno Kosovo * Stoltenberg: Razgovarali smo o situaciji na KiM i mogućnosti da ponovo imamo zajedničke vežbe, podržavam formiranje ZSO, to je ključ za normalizaciju odnosa

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Beogradu sa generalnim sekretarom NATO Jensom Stoltenbergom. Sastanak je održan na Andrićevom vencu, posle čega je održana konferencija za medije. 10.05 - Obraćanje predsednika Vučića. Predsednik se nadovezao na Stoltenbergovu izjavu o ulozi Kfora koji čuva mir na KiM i sve koji tamo žive, na šta je Vučić kazao da Kfor tamo nema koga drugog da brani osim Srbe jer su samo oni ugorženi i napadani. - Rekao