"Radujem se povratku u OpenAI": Altman ponovo na čelu svoje kompanije

Suosnivač kompanije OpenAI Sem Altman, vratiće se na položaj izvršnog direktora samo nekoliko dana nakon što ga je Upravni odbor razrešio dužnosti i otpustio, saopštila je kompanija.

Do ovog obrta je došlo nakon što je otpuštanje Altmana u petak izazvalo nezadovoljstvo zaposlenih i slanje otvorenog pisma sa upozorenjem da će svi podneti ostavku ako Altman ne bude vraćen na posao, prenosi Bi-Bi-Si. "Radujem se povratku u OpenAI", poručio je Sem Altman u objavi na društvenim mrežama. We have reached an agreement in principle for Sam Altman to return to OpenAI as CEO with a new initial board of Bret Taylor (Chair), Larry Summers, and Adam