Muškarac prevezen na reanimaciju, povređeno i dete (10): Burna noć u Beogradu, čak tri saobraćajne nesreće

Hitna pomoć je tokom noći intervenisala ukupno 130 puta

U saobraćajnoj nezgodi do koje je došlo sinoć oko 20.20 časova, na auto-putu Beograd-Zagreb, teže je povređen muškarac (40) i on je prevezen na reanimaciju u Urgentni centar, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći. U toj nesreći, koja se dogodila oko dva kilometra iznad Autokomerca u smeru ka Zagrebu, još jedan muškarac (25) zadobio je lakše povrede i on je takođe prevezen u Urgentni centar. Još dve saobraćajne nezgode su se dogodile tokom noći, a u prvoj do koje je