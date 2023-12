Đilas: Ako građani izađu na decembarske izbore - opozicija pobeđuje u Beogradu i u Srbiji

Beta pre 1 sat

Lider Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilasa je večeras izrazio uverenje u pobedu opozicije u Beogradu na decembarskim izborima, "ako građani izađu i glasaju".

Lider SSP, koja je u koaliciji "Srbija protiv nasilja" je u "Utisku nedelje" na televiziji Nova S kazao da "isto važi za Srbiju", saopštila je SSP.

"Ako bude pet posto ljudi glasalo više nego prošli put na izborima, onda Srpska napredna stranka i Socijalistička partija Srbije neće moći da formiraju vladu", kazao je on, piše u saopštenju.

Đilas je, upitan o izjavi predsednika Srbije da su postojala istraživanja po kojima je opozicija bila u prednosti, ali da sad pada i da SNS ne dobija i republiku i Beograd, rekao da je to neistina.

"Siguran sam da ljudi koji glasaju za bilo koju opozicionu stranku glasaju za promenu vlasti i da je to suština, a to da li će se sutra neko ponašati ovako ili onako o tome ne mogu da govorim, ali ti ljudi žele promene", kazao je on.

Rekao i da u Beogradu očekuje i veću razliku (nego na prethodnim izborima), ovoga puta, kako je kazao, za opoziciju.

"Meni je zaista smešno deluje kada predsednik republike govori da će dobiti više glasova nego prošli put jer se to kosi sa zdravim razumom", kazao je Đilas.

Podsetio je da su se za 18 meseci desile tragedije u Ribnikaru, u Duboni i Malom Orašju, te na ogromnu inflaciju, najveći rast cena hrane, "kriminal i korupciju koji bujaju".

"Verujem da ako izađe tih pet posto više, to je negde 300.000 glasača više nego prošli put, to bi bilo oko 60-61 odsto u odnosu na birački spisak i tada SNS i SPS neće moći da formiraju vladu.

Onda dolazi, kako je kazao, do tehničke vlade opozicije, "koja bi trebalo da dekriminalizuje zemlju, zaustavi divljanje cena i dalje zaduživanje, da vrati pare penzionerima, oslobodi medije i pripremi zemlju za slobodne izbore”.

"Naši birači nisu oni koji gledaju Pink i Hepi i dobijaju informacije. Naši birači paze na svaku našu reč, vrlo nas kritikuju, vrlo su racionalni i oni znaju da je takva situacija u Srbiji da bez saradnje onih koji žele da Srbiju naprave normalnom nije moguća promena vlasti", kazao je on.

On je, onima kojima prete da moraju da glasaju (za vlast) i da će (ukoliko to ne urade) izgubiti posao, poručio da imaju mogućnost da 17. decembra odbiju da to urade i život potpuno promene.

"Imate mogućnost da odbijete to i da se 18. probudite u zemlji u kojoj vas nikad niko neće pozvati da glasate da biste sačuvali posao. 17. samo uradite kako mislite i 18. se budite i vodite decu u školu u drugačijoj zemlji", kazao je Đilas.

(Beta, 12.11.2023)