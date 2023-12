Vazduh sa Mediterana donosi toplije vreme

Danas sredinom dana na severu, posle podne i uveče i u ostalim predelima naoblačenje sa slabom kišom, na visokim planinama provejavanje snega. Tokom noći u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije kiša se lokalno može lediti pri tlu. Vetar slab i umeren, južnih pravaca. Najniža temperatura od -2 do 2, a najviša od 7 do 11 stepeni.

Utorak: Umereno oblačno i toplije, samo se ujutro još na jugozapadu i jugu ponegde očekuje slaba kiša koja se u brdsko-planinskim predelima lokalno može lediti pri tlu, a na visokim planinama provejavanje snega. Vetar slab i umeren, južnih pravaca. Najniža temperatura od 0 do 6, a najviša od 10 do 15 stepeni. Upozorenje: Poledica ili zaleđivanje mokrih površina, verovatnoća 80 odsto. Sreda: Umereno do potpuno oblačno, na severu mestimično sa kišom koja će se uveče