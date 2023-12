Danas u toku dana toplije i suvo vreme sa sunčanim intervalima, do 14 stepena

U Srbiji ujutru na severu pretežno vedro uz lokalnu pojavu magle, a u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabom kišom, koja se može lediti na tlu, a na visokim planinama sa slabim snegom.

U toku dana toplije i suvo vreme sa sunčanim intervalima. Uveče i u toku noći postepeno naoblačenje, koje će uglavnom na severu usloviti kišu, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Vetar slab do umeren, južni i jugozapadni, posle podne istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 0 do 6, najviša od 10 do 14 stepena. U Beogradu suvo i toplije sa dužim sunčanim intervalima. Uveče naoblačenje, koje će tokom noći usloviti slabu kišu. Vetar slab, južni i