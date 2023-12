"Ovo je opasno po ljude": Nakon otkrića pre deceniju bizarna pojava raširila se svetom: "Ima ga u 11 zemalja na pet kontinenata, a biće ga sve više"

Bizarna nova vrsta stene koja sadrži plastiku pronađena je širom planete, a formirana je uglavnom od odbačene plastike.

Ova naslaga je kombinacija kamenih i plastičnih polimera iz ljudskog otpada koji su kompresovani zajedno. Plastično kamenje nađeno je do sada i na obalama i u unutrašnjosti 11 zemalja širom pet kontinenata. To ilustruje domašaj plastičnog zagađenja širom sveta, a jedan istraživač je rekao “Njuzviku” da to kamenje predstavlja neposrednu opasnost održivosti okeana i, na kraju, ljudskom zdravlju. Postoje izvesna neslaganja u naučnoj zajednici oko toga kako nazvati ove