Ukrajinska vojska traži mobilizaciju još 500.000 vojnika, Zelenski se dvoumi

Ukrajinska vojska bi da mobiliše još do 500.000 vojnika, rekao je večeras predsednik Volodimir Zelenski i izneo da je „zamolio vojni vrh“ da iznese detalje o toj „veoma osetljivoj stvari“ pre no što on odluči „da li će ispuniti njihovu želju“.

Takva velika mobilizacija bi koštala Ukrajinu neverovatnih 500 milijardi grivni (12,2 milijarde evra), rekao je Zelenski na konferenciji za medije na kraju godine. Treba razmotriti i da li će već angažovani vojnici biti rotirani na frontu, ili će im biti dozvoljeno da odu kući posle skoro 22 meseca borbe. Statistika Ministarstva odbrane kaže da je ukrajinska vojska u oktobru imala skoro 800.000 vojnika. Ako se uračunaju i Nacionalna garda i druge jedinice,