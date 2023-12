Radomirović: Od opozicije još nismo videli dokaze da je došlo do izborne krađe

BEOGRAD - Urednik "Pištaljke" Vladimir Radomirović rekao je povodom nasilnog pokušaja ulaska dela opozicije u Skupštinu Beograda, da svako ima pravo da protestuje dok su ti protesti mirni i da iskaže svoj odnos prema nekoj nepravilnosti.

On je za Tanjug naveo da od opozicije do sada nismo mogli da vidimo dokaze za ono što je povod za protest. "Važno je da se omogući protest, ali ti protesti moraju da budu nenasilni i da budu svakako zasnovani na nekim činjenicama. Mi činjenice od strane ovog dela opozicije do sada nismo primetili", izjavio je Radomirović. On je napravio paralelu sa devedesetim godinama, kada je opozicija pružala dokaze za izbornu krađu. "Tada je opozicija, iako nije bilo ovoliko