(Video) Đanijeva žena pokazala papreno skup poklon od muža za doček: "On je uvek bio galantan, sam je izabrao", morala je da se pohvali

Radiša Trajković Đani nastupao je večeras, za doček Nove godine, u srpskoj prestonici, a na nastupu je bila i njegova supruga Slađana.

- Srećna Nova godina, pre svega, svima želim samo zdravlje. Sebi sam poželela samo zdravlje, kao i svima, to je, valjda, najbitnije, da smo zdravi i da se družimo - rekla je Slađa pred našim kamerama. - Ovu godinu su obeležila naša slavlja. To je definitivno. Đani me je, inače, obradovao satom. Ovde je, da, jeste - kazala je ona, pa nam je pokazala skupoceni sat, čija cena iznosi nekoliko hiljada evra. - Đani je uvek bio galantan. Nema to veze da li je Nova godina